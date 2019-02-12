أمطار ورياح وغبار على المناطق من نهاية الأسبوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في حين توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية ابتداء من نهاية الأسبوع الحالي، تتسم بأمطار ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار، وكتلة باردة تؤدي لانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، أصدرت الهيئة دليلا إرشاديا لتوصيف خدماتها والمقابل المالي لها، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء رقم 429 للموافقة على تقديم 56 خدمة في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمقابل مالي.

ويحتوي الدليل على الخدمات الأرصادية والبيئية، كخدمة التدقيق البيئي، والتقييم البيئي، والتعامل مع الحوادث والكوارث البيئية، والتصريح البيئي للمنشآت الفئة الأولى والثانية والثالثة، والتأهيل للعمل البيئي، وتحاليل المختبرات البيئية عالية الدقة «الدولية» ونتائجها، وتصدير مواد، وعبور مواد ونفايات.

ويصدر الدليل أيضا خدمة بيانات رصد الظواهر الجوية الخفيفة والمتوسطة والشديدة، وتسجيلها لمدة يوم واحد فقط، وخدمة تقارير توقعات الطقس، والرصد الآلي والمحطات الأوتوماتيكية التي تقدم بيانات ساعية لجميع عناصر الطقس الأساسية التي سجلت. وتشمل التقارير والرسوم البيانية والإحصائية لمدة 24 ساعة كحد أدنى، وخدمات رصد طبقات الأجواء العليا، وتقارير الأرصاد البحرية على الموانئ، وبيانات عناصر الرصد البحري الأساسية من الأجهزة مباشرة وغيرها من الخدمات.

إلى ذلك بدأت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية التي ترعاها الجامعة البحرية الدولية بالسويد، في ابتعاث منسوبي الهيئة لدراسة الماجستير في تخصص الشؤون البحرية الدولية، ضمن برنامج الهيئة المعني بتطوير قدرات منسوبيها بمختلف التخصصات البيئية والأرصادية والفنية والإدارية، ورفع مستوى أداء الهيئة في مجالاتها.

ويأتي حرص الهيئة على تطوير كوادرها الوطنية في مجالي البيئة والأرصاد ضمن برنامج التحول الوطني للمملكة، حيث سبق أن أطلقت برامج ابتعاث عدة في التخصصات العلمية ذات العلاقة، وعقدت شراكات متعددة مع جهات أكاديمية على نحو تكاملي مبني على خطط وبرامج مدروسة لمواكبة التطلعات المرجوة.

الخدمات الأرصادية بمقابل مالي