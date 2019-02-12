أمير الكويت: نعتز بالعلاقات الأخوية التاريخية مع السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بقصر بيان أمس، نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الملك فهد الخيرية ورئيس اللجنة العليا لمعرض «الفهد.. روح القيادة» الأمير محمد بن فهد، والأمير سعود بن فهد، والأمراء والوفد المرافق، وذلك بمناسبة حفل افتتاح المعرض وفعالياته المقامة بالكويت.

وأعرب الشيخ صباح الأحمد الصباح عن بالغ تقديره واعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع الكويت بالمملكة قيادة وحكومة وشعبا، مستذكرا مآثر ومواقف أخيه الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله -، والتي تجسدت في أصعب المحن التي مرت على الكويت.

هذا وأقام أمير الكويت بدار سلوى، بحضور ولي عهده نواف الصباح مأدبة غداء على شرف الأمير محمد بن فهد، والأمير سعود بن فهد، والأمراء والوفد المرافق.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لمعرض «الفهد.. روح القيادة» الأمير تركي بن محمد، والأمير فيصل بن سعد بن عبدالله، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، والأمير نواف بن فيصل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد، والأمير نواف بن سعد، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن فهد، والأمير خالد بن محمد بن فهد، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد، والأمير محمد بن سعود بن فهد.