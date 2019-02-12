، حصيلة 6 أيام أمطار: 4 وفيات وإنقاذ وإخلاء 184 شخصاً ،

محمد بن مسعود - الدمام - في بيان عن سير العمليات الميدانية للدفاع المدني بكافة المناطق

أوضح المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني، أن مراكز القيادة والتوجيه بمديريات الدفاع المدني بالمناطق، أنقذت من يوم الأربعاء الموافق 1/ 6/ 1440هـ وحتى صباح اليوم الثلاثاء الموافق 7/ 6/ 1440هـ، (154) شخصاً؛ منهم (111) في منطقة المدينة المنورة، وفي حائل (29)، وفي الرياض (5)، وفي تبوك (5)، وفي الجوف (2)، وفي القصيم (2)؛ جراء الأمطار التي هطلت على تلك المناطق.

وأفاد المركز الإعلامي بأن الجزء الأكبر من عمليات الإنقاذ، كان بمنطقة المدينة المنورة.

بينما بلغ عدد الوفيات (4) حالات؛ كانت في منطقة تبوك (2) حالة، والمدينة المنورة (2) حالة.. وجميع حالات الوفاة ناتجة عن اجتراف السيول.

وعدد مَن تم إخلاؤهم (30) شخصاً على النحو التالي:

(16) شخصاً في منطقة تبوك، و(10) في حائل، وفي الرياض (4)، كما تم إيواء عدد (98) شخصاً.. وأفاد المركز الإعلامي بأن الجزء الأكبر من عمليات الإيواء كان بمنطقة تبوك.

وفيما يتعلق بالخسائر الناجمة عن حوادث الأمطار والسيول، أوضح بيان الدفاع المدني أنه تم تشكيل لجان لحصر أضرار الأمطار في عدد من المناطق المتضررة.

وأهاب المركز الإعلامي بالمواطنين والمقيمين، أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مواقع جريان السيول والأودية، أو الخروج للنزهات البرية في مجاري الأودية والسيول، والابتعاد عن المناطق المُعَرّضة لتجمع الأمطار الغزيرة وعدم السباحة في المستنقعات المائية التي تَشَكّلت بسبب الأمطار والسيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وكذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم؛ متمنياً السلامة للجميع.