، برئاسة أميرها.. ثمان جهات عليا تستعرض أعمال هيئة تطوير عسير ،

محمد بن مسعود - الدمام - بهدف تحقيق الانسجام بين استراتيجية تطوير المنطقة ورؤية 2030

عقد أمير منطقة عسير، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، خلال الأيام الثلاثة الماضية، ثمانية اجتماعات مع كل من: (وزير النقل المهندس نبيل العامودي، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ووزير الاقتصاد والتخطيط -رئيس برنامج التحول الوطني- محمد التويجري، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصيبي، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس برنامج جودة الحياة أحمد الخطيب، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الأستاذ عويض الحارثي؛ وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة تطوير المنطقة والفريق الاستشاري لاستراتيجية تطوير منطقة عسير.

وقد استعرض أمير منطقة عسير رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة عسير وفريق العمل المشترك، والوزراء، آليات تحقيق الانسجام بين استراتيجية تطوير المنطقة ومبادرات الوزارات، وبرامج رؤية البلاد ٢٠٣٠ ذات الصلة.