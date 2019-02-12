- 1/2
- 2/2
قال مقدم البرامج في محطة "فوكس نيوز"، بيت هيغزيث: إنه لم يغسل يديه منذ عشر سنوات؛ مشيراً إلى أنه لا يؤمن بوجود الميكروبات.
وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كان "هيغزيث" يتحدث في برنامج "فوكس آند فريندز"، وقال: إن الميكروبات الدقيقة غير موجودة لأنها لا تُرى بالعين المجردة.
وأضاف خرّيج جامعتيْ هارفارد وبرينستون، أنه يأخذ لقاحات ضد الأمراض.
وجاءت تصريحات "هيغزيث" بعد أن سخر منه زميلاه لأنه يأكل ما تبقى من البيتزا.
وقال المذيع: "تعهدت أنني في عام 2019 سأقول على الهواء ما أقوله خارج البث".
مراكز الوقاية تردّ
وأثار تصريح "هيغزيث" الاستهجان؛ حيث نظر إليه الكثيرون بعين القلق.
وتقول مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في الولايات المتحدة: إن غسل اليدين بشكل منتظم هو أحد أفضل الطرق لإزالة الجراثيم وتجنب المرض وانتشار الجراثيم.
وأفادت دراسة علمية أن جراماً واحدا من المخلفات البشرية يمكن أن يحوي تريليون جرثومة.
ومن أنواع البكتيريا التي يمكن أن تنتشر في حال عدم غسل اليدين: السالمونيلا، وإي كولاي.
واعترف الرئيس دونالد ترامب على "فوكس نيوز" بأن لديه هوساً بالجراثيم.
وانتقد في كتابه "فن العودة" الصادر عام 1997 عادة المصافحة عند الأمريكيين.
لماذا "لم يغسل" مذيع أمريكي يديه منذ عشر سنوات؟صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-12
قال مقدم البرامج في محطة "فوكس نيوز"، بيت هيغزيث: إنه لم يغسل يديه منذ عشر سنوات؛ مشيراً إلى أنه لا يؤمن بوجود الميكروبات.
وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كان "هيغزيث" يتحدث في برنامج "فوكس آند فريندز"، وقال: إن الميكروبات الدقيقة غير موجودة لأنها لا تُرى بالعين المجردة.
وأضاف خرّيج جامعتيْ هارفارد وبرينستون، أنه يأخذ لقاحات ضد الأمراض.
وجاءت تصريحات "هيغزيث" بعد أن سخر منه زميلاه لأنه يأكل ما تبقى من البيتزا.
وقال المذيع: "تعهدت أنني في عام 2019 سأقول على الهواء ما أقوله خارج البث".
مراكز الوقاية تردّ
وأثار تصريح "هيغزيث" الاستهجان؛ حيث نظر إليه الكثيرون بعين القلق.
وتقول مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في الولايات المتحدة: إن غسل اليدين بشكل منتظم هو أحد أفضل الطرق لإزالة الجراثيم وتجنب المرض وانتشار الجراثيم.
وأفادت دراسة علمية أن جراماً واحدا من المخلفات البشرية يمكن أن يحوي تريليون جرثومة.
ومن أنواع البكتيريا التي يمكن أن تنتشر في حال عدم غسل اليدين: السالمونيلا، وإي كولاي.
واعترف الرئيس دونالد ترامب على "فوكس نيوز" بأن لديه هوساً بالجراثيم.
وانتقد في كتابه "فن العودة" الصادر عام 1997 عادة المصافحة عند الأمريكيين.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
10:37 AM
أثار تصريحُه الاستهجان
قال مقدم البرامج في محطة "فوكس نيوز"، بيت هيغزيث: إنه لم يغسل يديه منذ عشر سنوات؛ مشيراً إلى أنه لا يؤمن بوجود الميكروبات.
وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كان "هيغزيث" يتحدث في برنامج "فوكس آند فريندز"، وقال: إن الميكروبات الدقيقة غير موجودة لأنها لا تُرى بالعين المجردة.
وأضاف خرّيج جامعتيْ هارفارد وبرينستون، أنه يأخذ لقاحات ضد الأمراض.
وجاءت تصريحات "هيغزيث" بعد أن سخر منه زميلاه لأنه يأكل ما تبقى من البيتزا.
وقال المذيع: "تعهدت أنني في عام 2019 سأقول على الهواء ما أقوله خارج البث".
مراكز الوقاية تردّ
وأثار تصريح "هيغزيث" الاستهجان؛ حيث نظر إليه الكثيرون بعين القلق.
وتقول مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في الولايات المتحدة: إن غسل اليدين بشكل منتظم هو أحد أفضل الطرق لإزالة الجراثيم وتجنب المرض وانتشار الجراثيم.
وأفادت دراسة علمية أن جراماً واحدا من المخلفات البشرية يمكن أن يحوي تريليون جرثومة.
ومن أنواع البكتيريا التي يمكن أن تنتشر في حال عدم غسل اليدين: السالمونيلا، وإي كولاي.
واعترف الرئيس دونالد ترامب على "فوكس نيوز" بأن لديه هوساً بالجراثيم.
وانتقد في كتابه "فن العودة" الصادر عام 1997 عادة المصافحة عند الأمريكيين.
، لماذا "لم يغسل" مذيع أمريكي يديه منذ عشر سنوات؟ ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا "لم يغسل" مذيع أمريكي يديه منذ عشر سنوات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.