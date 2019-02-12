، يقبّل الكعبة ويدعو .. صور "ولي العهد في الحرم" تعتلي "الترند" والشعر يفيض ،

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تفاعل عددٌ من المغرّدين تحت وسم: "#ولي_العهد_في_ الحرم_المكي" مع صور وفيديو ظهر فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو يدعو ويقبّل الكعبة المشرّفة، فجر اليوم، في أثناء تفقّده -حفظه الله- مشاريع التوسعة والتطوير للحرم المكي الشريف.
ولا يزال الوسم يعتلي "الترند" السعودي محملاً بسيل من الدعوات الصادقة أن يحفظ سموه ويجعله ذخراً للشعب والأمتين العربية والإسلامية.
من جانب آخر، فاضت قريحة الشاعر عيسى بن علي جرابا، بقصيدة قال فيها:
"رَبِّي دَعاكَ مُحمَّدٌ… فَافْتَحْ لَهُ
واجْعَلْهُ للآمَالِ أَجْمَلَ فَاتِحَةْ
وارْزُقْهُ خَيْرَ بِطَانَةٍ… لا تَنْثَنِي
وبِكُلِّ خَيْرٍ للخَلائقِ نَاصِحَةْ
واحْفَظْ لَنَا وَطَنَ القَدَاسَةِ مَا بَدَا
صُبْحٌ تُعَانِقُهُ البَلابلُ صَادِحَةْ".
يقبّل الكعبة ويدعو .. صور "ولي العهد في الحرم" تعتلي "الترند" والشعر يفيضعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-02-12
تفاعل عددٌ من المغرّدين تحت وسم: "#ولي_العهد_في_ الحرم_المكي" مع صور وفيديو ظهر فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو يدعو ويقبّل الكعبة المشرّفة، فجر اليوم، في أثناء تفقّده -حفظه الله- مشاريع التوسعة والتطوير للحرم المكي الشريف.
ولا يزال الوسم يعتلي "الترند" السعودي محملاً بسيل من الدعوات الصادقة أن يحفظ سموه ويجعله ذخراً للشعب والأمتين العربية والإسلامية.
من جانب آخر، فاضت قريحة الشاعر عيسى بن علي جرابا، بقصيدة قال فيها:
"رَبِّي دَعاكَ مُحمَّدٌ… فَافْتَحْ لَهُ
واجْعَلْهُ للآمَالِ أَجْمَلَ فَاتِحَةْ
وارْزُقْهُ خَيْرَ بِطَانَةٍ… لا تَنْثَنِي
وبِكُلِّ خَيْرٍ للخَلائقِ نَاصِحَةْ
واحْفَظْ لَنَا وَطَنَ القَدَاسَةِ مَا بَدَا
صُبْحٌ تُعَانِقُهُ البَلابلُ صَادِحَةْ".
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
10:37 AM
فاضت قريحة "جرابا" فقال: "ربي دعاك محمد فافتح له .. واجعله للآمال أجمل فاتحة"
تفاعل عددٌ من المغرّدين تحت وسم: "#ولي_العهد_في_ الحرم_المكي" مع صور وفيديو ظهر فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو يدعو ويقبّل الكعبة المشرّفة، فجر اليوم، في أثناء تفقّده -حفظه الله- مشاريع التوسعة والتطوير للحرم المكي الشريف.
ولا يزال الوسم يعتلي "الترند" السعودي محملاً بسيل من الدعوات الصادقة أن يحفظ سموه ويجعله ذخراً للشعب والأمتين العربية والإسلامية.
من جانب آخر، فاضت قريحة الشاعر عيسى بن علي جرابا، بقصيدة قال فيها:
"رَبِّي دَعاكَ مُحمَّدٌ… فَافْتَحْ لَهُ
واجْعَلْهُ للآمَالِ أَجْمَلَ فَاتِحَةْ
وارْزُقْهُ خَيْرَ بِطَانَةٍ… لا تَنْثَنِي
وبِكُلِّ خَيْرٍ للخَلائقِ نَاصِحَةْ
واحْفَظْ لَنَا وَطَنَ القَدَاسَةِ مَا بَدَا
صُبْحٌ تُعَانِقُهُ البَلابلُ صَادِحَةْ".
، يقبّل الكعبة ويدعو .. صور "ولي العهد في الحرم" تعتلي "الترند" والشعر يفيض ،
المصدر : الخليج 365
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