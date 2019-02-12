، شاهد.. اختتام حملة التعريف بـ"القدم المسطحة" بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - اختتم قسم جراحة العظام التابع لمستشفى الملك خالد الجامعي بجامعة الملك سعود، بالتعاون مع الجمعية السعودية لجراحة العظام؛ الحملة التوعوية للتعريف بالقدم المسطحة.

ونُفّذت الحملة التي كانت تحت إشراف استشاري جراحة القدم والكاحل "الدكتور عبدالعزيز المعاري"، والتي استمرت ثلاثة أيام في مركز غرناطة مول، بمشاركة عدد من طلاب وطالبات الطب في جامعة الملك سعود.

وهدفت الحملة إلى زيادة الوعي لدى المجتمع عن هذه المشكلة الصحية، وهي عبارة عن انبساط للقوس الداخلي للقدم؛ مما يؤدي إلى صعوبة في المشي لمسافات طويلة أو ممارسة الرياضة؛ حيث ينتج عن ذلك ألم في بعض الحالات.

كما هدفت إلى معرفة نسبة انتشار القدم المسطحة في المملكة باستخدام أحدث الأجهزة المخصصة لفحص القدم.

وسعت الحملة لإيضاح أسباب القدم المسطحة، التي منها العوامل الجينية أو إصابات وكسور سابقة لعظام القدم أو التهاب المفاصل أو الضمور العضلي العصبي، والتي مع مرور الزمن قد يشعر مَن يعاني من القدم المسطحة بآلام في مفاصل القدم والركبة والظهر؛ حيث تؤثر القدم المسطحة على سلسلة حركة الجسم.

وأوضح القائمون على الحملة أن تشخيص القدم المسطحة يعتمد غالباً على شكوى المريض ونتائج الفحص السريري، وتختلف طرق العلاج بحسب حدة الألم وزاوية انبساط قوس القدم وسبب المشكلة.

وعن علاجها قالوا: من أهم الطرق العلاجية؛ مسكنات الألم، والتمارين التأهيلية، واستعمال الفرشاة الطبية والأحذية الطبية المناسبة، وفي الحالات الشديدة قد تحتاج إلى التدخل الجراحي.