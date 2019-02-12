، "الحكاية في كلمتين".. مختصون يناقشون مرض "التصلب المتعدد" وعلاجاته ،

محمد بن مسعود - الدمام - حلقة نقاشية تُقام غداً بمشاركة نخبة من كبار أطباء المخ والأعصاب والإعلاميين

تنظم الجمعية السعودية لطب الأعصاب، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المختصة بمرض التصلب المتعدد، (جمعية أرفى للتصلب المتعدد، وجمعية ساعد للتصلب المتعدد)، حلقة نقاشية غداً، تحت شعار "الحكاية في كلمتين"، والتي تهدف إلى توعية الإعلاميين والكتّاب بمرض التصلب وأحدث طرق علاجه وكيفية التعايش معه.

يشارك في الحلقة النقاشية نُخبة من كبار أطباء المخ والأعصاب وكبار الإعلاميين المتطوعين بالمملكة، وفي مقدمتهم رئيسُ الجمعية السعودية لطب الأعصاب، وأستاذ المخ والأعصاب بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض "الدكتور سعيد بو حليقة"، واستشاري المخ والأعصاب بمستشفى الحرس الوطني بمدينة الرياض "الدكتور ياسر المالك"، واستشارية المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد بمدينة جدة "الدكتورة حصة العتيبي"، واستشارية المخ والأعصاب وتخصص دقيق في التصلب المتعدد بمركز "عيادتي" بجدة "الدكتورة روميزا اليافعي"، بالإضافة إلى الإعلامي الدكتور محمد الغندور والإعلامي محمد الشريف.

وتتزامن الحلقة النقاشية التي ستقام مساء غد الأربعاء، مع حضور مجموعة من المرضى تَمَكّنوا من التعايش مع هذا المرض من جمعيات "أرفي" و"ساعد" للتصلب المتعدد.

يشار إلى أن مرض التصلب المتعدد يُعد السبب الأول للإعاقة غير الناتجة عن الحوادث في سن الشباب كمرض يهاجم الجهاز العصبي المركزي ويؤثر هذا المرض الذي يصيب الجهاز العصبي المركزي على الجسم بالكامل؛ بما في ذلك المخ والنخاع الشوكي والحبل البصري؛ ولكن في الآونة الأخيرة تَوَصّل العلم لاكتشافات عديدة من العلاجات المتطورة التي تساهم بشكل فعال في التحكم في نشاط المرض وتبطئ تطوره.