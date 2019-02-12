محمد بن مسعود - الدمام - وقع صباح اليوم وباشرته الجهات ذات العلاقة تباشر الجهات ذات العلاقة حادث سير على طريق (بلجرشي - الباحة)، صباح اليوم، نتج عنه أكثر من ثلاث وفيات وعدد من الإصابات. "الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها. بلجرشي. . 3 وفيات وإصابات عدة في حادث سير أحمد العبدالله الخليج 365 2019-02-12 تباشر الجهات ذات العلاقة حادث سير على طريق (بلجرشي - الباحة)، صباح اليوم، نتج عنه أكثر من ثلاث وفيات وعدد من الإصابات. "الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها. 12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440 09:42 AM وقع صباح اليوم وباشرته الجهات ذات العلاقة وقع صباح اليوم وباشرته الجهات ذات العلاقة تباشر الجهات ذات العلاقة حادث سير على طريق (بلجرشي - الباحة)، صباح اليوم، نتج عنه أكثر من ثلاث وفيات وعدد من الإصابات. "الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها. ، بلجرشي. . 3 وفيات وإصابات عدة في حادث سير ،

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