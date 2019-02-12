، هل طبيعة عملك تُهدد صحة ظهرك؟ جمعية ألمانية تنصح وتوضح ،

أشارت الجمعية المهنية للخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية الألمانية، إلى أنه يتعين على الموظف التعرف على مخاطر الأنشطة المهنية، التي يقوم بها من أجل الحفاظ على صحة الظهر.
وتعتبر الأعمال والوظائف، التي يتم التحميل فيها على جانب واحد، من الأنشطة المهنية عالية الخطورة؛ أي عندما لا يتحرك الموظف كثيراً أثناء العمل، أو عند القيام بالمهام التي تتطلب الكثير من القوة باستمرار.
وهناك العديد من المهام التي قد تنطوي على خطورة على صحة الظهر؛ بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"؛ مثل الأعمال المتكررة، وأعمال الرفع والحمل والاهتزازات والتحريك والسحب، وبالإضافة إلى ذلك يمكن للموظف أن يعمل على تعزيز صحة الظهر من خلال توسيع معارفه، والتعرف على المهام التي قد تؤدي إلى ظهور مشاكل صحية في الظهر.
كما يتعين عليه أيضاً إدراك الإشارات التحذيرية والتعرف على أسبابها.. ومن الأمور المهمة التحدث عن المشكلات المتعلقة بإجراءات السلامة المهنية في المكتب أو موقع العمل، والسعي لحل هذه المشكلات مع المختصين.
هل طبيعة عملك تُهدد صحة ظهرك؟ جمعية ألمانية تنصح وتوضحصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-12
أشارت الجمعية المهنية للخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية الألمانية، إلى أنه يتعين على الموظف التعرف على مخاطر الأنشطة المهنية، التي يقوم بها من أجل الحفاظ على صحة الظهر.
وتعتبر الأعمال والوظائف، التي يتم التحميل فيها على جانب واحد، من الأنشطة المهنية عالية الخطورة؛ أي عندما لا يتحرك الموظف كثيراً أثناء العمل، أو عند القيام بالمهام التي تتطلب الكثير من القوة باستمرار.
وهناك العديد من المهام التي قد تنطوي على خطورة على صحة الظهر؛ بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"؛ مثل الأعمال المتكررة، وأعمال الرفع والحمل والاهتزازات والتحريك والسحب، وبالإضافة إلى ذلك يمكن للموظف أن يعمل على تعزيز صحة الظهر من خلال توسيع معارفه، والتعرف على المهام التي قد تؤدي إلى ظهور مشاكل صحية في الظهر.
كما يتعين عليه أيضاً إدراك الإشارات التحذيرية والتعرف على أسبابها.. ومن الأمور المهمة التحدث عن المشكلات المتعلقة بإجراءات السلامة المهنية في المكتب أو موقع العمل، والسعي لحل هذه المشكلات مع المختصين.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
09:42 AM
قالت: إدراك الإشارات التحذيرية والتعرف على أسبابها أهم الخطوات
أشارت الجمعية المهنية للخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية الألمانية، إلى أنه يتعين على الموظف التعرف على مخاطر الأنشطة المهنية، التي يقوم بها من أجل الحفاظ على صحة الظهر.
وتعتبر الأعمال والوظائف، التي يتم التحميل فيها على جانب واحد، من الأنشطة المهنية عالية الخطورة؛ أي عندما لا يتحرك الموظف كثيراً أثناء العمل، أو عند القيام بالمهام التي تتطلب الكثير من القوة باستمرار.
وهناك العديد من المهام التي قد تنطوي على خطورة على صحة الظهر؛ بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"؛ مثل الأعمال المتكررة، وأعمال الرفع والحمل والاهتزازات والتحريك والسحب، وبالإضافة إلى ذلك يمكن للموظف أن يعمل على تعزيز صحة الظهر من خلال توسيع معارفه، والتعرف على المهام التي قد تؤدي إلى ظهور مشاكل صحية في الظهر.
كما يتعين عليه أيضاً إدراك الإشارات التحذيرية والتعرف على أسبابها.. ومن الأمور المهمة التحدث عن المشكلات المتعلقة بإجراءات السلامة المهنية في المكتب أو موقع العمل، والسعي لحل هذه المشكلات مع المختصين.
، هل طبيعة عملك تُهدد صحة ظهرك؟ جمعية ألمانية تنصح وتوضح ،
المصدر : الخليج 365
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