، تنبيه متقدم لمكة المكرمة.. شبه انعدام للرؤية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت الساعة السادسة صباحاً وتسمر لمساء اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمنطقة مكة المكرمة، من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، بدأت الساعة السادسة صباحاً، وتتواصل حتى السادسة مساء اليوم.

ووفق الهيئة؛ تشمل الحالة: (مدركة، ورهاط، وعشيرة، والسيل الكبير، والجموم، وعسفان، وخليص، والكامل، ومستورة).