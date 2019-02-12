شاهد: ولي العهد يصلي داخل الكعبة المشرفة ويشارك في غسلها ويطلع على مشروع التوسعة

أظهرت مجموعة من الصور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو يصلي داخل الكعبة المشرفة ويشارك في غسلها، وذلك خلال تفقده لمشاريع التوسعة والتطوير بالحرم المكي.
وكان ولي العهد قد زار المسجد الحرام أمس (الإثنين)، للاطلاع على مشاريع التوسعة والخدمات المقدمة للمعتمرين، حيث طاف بالكعبة وصعد على سطحها.
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