أوضحت الإدارة العامة للمرور أن تسيير مركبة تحدث تلويثًاً للبيئة على الطرق العامة يُعد مخالفة مرورية تستحق الغرامة، وذلك وفقاً لما ورد بجدول المخالفات رقم (٤) من نظام المرور الجديد. ويتضمن جدول المخالفات رقم (4) الذي كشفت عنه “المرور” مؤخراً، 25 مخالفة متعلقة بمرتكبي تلك المخالفات بدفع غرامة مالية تتراوح ما بين 500-900 ريال. وتأتي على رأس المخالفات الواردة بالجدول، مخالفات: “عدم الوقوف تماماً عند إشارة قف”، “القيادة على الطريق بمركبات مخصصة للاقتناء” و”قيادة المركبة داخل الأنفاق من غير إضاءة أنوارها”، بالإضافة إلى “تسيير مركبة تحدث تلويثاً للبيئة على الطرق العامة”.

كانت هذه تفاصيل خبر “المرور”: غرامة تصل إلى 900 ريال عقوبة تسيير مركبة تحدث تلويثاً للبيئة على الطرق العامة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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