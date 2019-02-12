“الأرصاد” تنبِّه الرياض برياح مثيرة للأتربة تحدُّ من الرؤية الأفقية

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقة الرياض. وتفصيلاً، قالت “الأرصاد” إن منطقة الرياض تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ ويحد من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة وادي الدواسر والسليل والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة الـ00.00 في منتصف ليل الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الثلاثاء.

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