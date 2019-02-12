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فيديو وصور.. الأمير محمد بن سلمان يزور الحرم المكي الشريف ويطلع على مشروع التوسعة

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زار ولي العهد الأمير أمس (الإثنين) المسجد الحرام؛ وذلك لتفقد مشاريع وتطوير الحرم المكي، والخدمات المقدمة للمعتمرين.
ووثقت مقاطع فيديو زيارة الأمير محمد بن سلمان للمسجد الحرام؛ حيث قام بالطواف بالكعبة المشرفة والدخول إليها لتفقدها والوقوف على أوضاع الحرم المكي.

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