السعودية اليوم / قمة الحكومات العالمية بدبي تستكمل فعاليات يومها الأخير



دبي 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

استكملت القمة العالمية للحكومات في نسختها السابعة بدبي أعمال يومها الثالث والأخير مسلطة الضوء على عدة موضوعات من شأنها التطور والرقي بمستقبل الإنسان.

وتتناول محاور الجلسات مدن المستقبل والتحديات التي تواجه المحيطات والتكلفة الاقتصادية للحروب السيبرانية والفضاء الرقمي، إضافة إلى منتديات منصة السياسات العالمية ومستقبل الاتصال الحكومي والشباب العربي والحوار العالمي للسعادة وجودة الحياة وتحدي الجامعات العالمي ومنتدى مستقبل الاتصال الحكومي، فيما سيكون الختام بورشة عمل عن مستقبل الإعلام.

// انتهى //

10:42ت م

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دبي 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واساستكملت القمة العالمية للحكومات في نسختها السابعة بدبي أعمال يومها الثالث والأخير مسلطة الضوء على عدة موضوعات من شأنها التطور والرقي بمستقبل الإنسان.وتتناول محاور الجلسات مدن المستقبل والتحديات التي تواجه المحيطات والتكلفة الاقتصادية للحروب السيبرانية والفضاء الرقمي، إضافة إلى منتديات منصة السياسات العالمية ومستقبل الاتصال الحكومي والشباب العربي والحوار العالمي للسعادة وجودة الحياة وتحدي الجامعات العالمي ومنتدى مستقبل الاتصال الحكومي، فيما سيكون الختام بورشة عمل عن مستقبل الإعلام.// انتهى //10:42ت م0020

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