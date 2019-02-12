السعودية اليوم / جامعة نجران تدرب منسوبي القطاعات الحكومية



نجران 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

نفذت جامعة نجران ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس، دورة "التحفيز وتقييم أداء العاملين" لمنسوبي القطاعات الحكومية، وذلك بمقر فرع وزارة النقل بالمنطقة.

وهدف البرنامج التدريبي إلى إكساب وتنمية معارف ومهارات المشاركين بالمكونات الأساسية لنظام قياس الأداء وارتباطه مع أهداف واستراتيجية المؤسسة، إضافةً إلى توضيح مراحل ومكونات عملية قياس الأداء، والنتائج الرئيسة من عملية القياس، ودور دائرة شؤون الموظفين والإدارة العليا في عملية القياس والتقييم الوظيفي، ومسؤوليات المشرفين والموظفين.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور صالح نمران الحارثي أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة انطلاقاً من التعاون المستمر مع مؤسسات القطاع الحكومي.

// انتهى //

10:10ت م

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نجران 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسنفذت جامعة نجران ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس، دورة "التحفيز وتقييم أداء العاملين" لمنسوبي القطاعات الحكومية، وذلك بمقر فرع وزارة النقل بالمنطقة.وهدف البرنامج التدريبي إلى إكساب وتنمية معارف ومهارات المشاركين بالمكونات الأساسية لنظام قياس الأداء وارتباطه مع أهداف واستراتيجية المؤسسة، إضافةً إلى توضيح مراحل ومكونات عملية قياس الأداء، والنتائج الرئيسة من عملية القياس، ودور دائرة شؤون الموظفين والإدارة العليا في عملية القياس والتقييم الوظيفي، ومسؤوليات المشرفين والموظفين.وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور صالح نمران الحارثي أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة انطلاقاً من التعاون المستمر مع مؤسسات القطاع الحكومي.// انتهى //10:10ت م0017

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