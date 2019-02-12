السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تختتم دورة " الأمن الفكري والتأصيل الشرعي لفقه الانتماء والمواطنة" في الباحة



الباحة 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة أمس، الدورة التدريبية الثانية للأئمة والخطباء والدعاة، بعنوان " الأمن الفكري والتأصيل الشرعي لفقه الانتماء والمواطنة " التي استمرت لمدة يومين، في محافظة بلجرشي، وشارك فيها الدكتور مشعل بن رابح العياضي، وعدد من دعاة فرع الوزارة بمنطقة الباحة، بحضور خطباء وأئمة المحافظة، ودعاة الفرع.

وتضمنت الدورة عدة محاور، منها مفهوم الأمن الفكري وأهميته ووسائل تحقيقه وحاجة المجتمع إليه، وأسباب الانحراف الفكري وآثاره ووسائل الوقاية منه، وكشف طرق وأساليب وشبهات الفئات المنحرفة في إضلال الشباب، وأثر رسالة المسجد في تحقيق وحفظ الأمن.

وتأتي هذه الدورة ضمن الجهود التي تنفذها الوزارة لتحقيق الوحدة الوطنية، وتعزيز الأمن الفكري.

// انتهى //

10:06ت م

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الباحة 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واساختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة أمس، الدورة التدريبية الثانية للأئمة والخطباء والدعاة، بعنوان " الأمن الفكري والتأصيل الشرعي لفقه الانتماء والمواطنة " التي استمرت لمدة يومين، في محافظة بلجرشي، وشارك فيها الدكتور مشعل بن رابح العياضي، وعدد من دعاة فرع الوزارة بمنطقة الباحة، بحضور خطباء وأئمة المحافظة، ودعاة الفرع.وتضمنت الدورة عدة محاور، منها مفهوم الأمن الفكري وأهميته ووسائل تحقيقه وحاجة المجتمع إليه، وأسباب الانحراف الفكري وآثاره ووسائل الوقاية منه، وكشف طرق وأساليب وشبهات الفئات المنحرفة في إضلال الشباب، وأثر رسالة المسجد في تحقيق وحفظ الأمن.وتأتي هذه الدورة ضمن الجهود التي تنفذها الوزارة لتحقيق الوحدة الوطنية، وتعزيز الأمن الفكري.// انتهى //10:06ت م0014

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