وفاة عامل اختناقاً داخل خزان صرف صحي بجدة

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - جدة باشرت فرق الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، انتشال جثة عامل من داخل خزان صرف صحي بمحافظة جدة. وكان العامل قد تعرض للاختناق داخل خزان صرف صحي أثناء قيامه بعمله مما تسبب في وفاته، نسأل الله له الرحمة. ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، صوراً توثق عملية انتشال جثمان العامل من داخل الخزان.

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