شكرا لقرائتكم تعرَّف على الضوابط الجديدة لكميات التبغ المسموح باستيرادها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للجمارك، عن الضوابط الجديدة التي أقرّتها الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ لتحديد كميات منتجات التبغ المسموح باستيرادها للاستخدام الشخصي عبر المنافذ الجمركية.

وأوضحت الهيئة، أنه يُسمح للشخص باستيراد، 24 سيجارًا، و200 سيجارة، و500 جرام لمنتجات التبغ الأخرى، وما زاد عن هذه الكمية سيتم حجزه، وعلى صاحب الشأن إعادة تصدير الكمية المحجوزة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، وفي حال عدم إعادة تصديرها خلال هذه المدة لا يحق لصاحبها المطالبة بها.

وأوضحت الهيئة، أن هذه الإجراءات والضوابط لا تشمل المستوردين المسجلين لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتمنع لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وقد بدأ العمل بها في التاسع من فبراير الجاري.

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