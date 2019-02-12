الان تتابع 19 حالة اختناق في حريق شقة سكنية بجدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365- هاني الثبيتي:

أُصيب 19 شخصًا بحالات اختناق، نتيجة اندلاع حريق داخل شقة سكنية بحي الفيحاء بمحافظة جدة.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة، عبدالله أحمد أبو زيد، أن فرق الهلال الأحمر تلقت بلاغًا فجر اليوم، عن اندلاع حريق في شقة سكنية، وعلى الفور تم مباشرة الحريق عن طريق خمسة فرق إسعافية مع القائد الميداني عبدالرحمن العمري، بعد إخلاء فرق الدفاع المدني للشقة من المصابين.

وأضاف “أبو زيد” أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات، وتم علاج 11 حالة بالموقع، ونقل 8 حالات متوسطة الخطورة إلى مستشفى الملك فهد العام ومستشفى شرق جدة، على إثر استنشاق الأدخنة المتصاعدة من الحريق.