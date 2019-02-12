الان تتابع ظهور مفاجئ لـ«الجرب» في مدارس عفيف! والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي :

إستقبل مستشفى عفيف العام أربع حالات مصابة بمرض الجرب لطالبين وطالبتين من أسرة واحدة وقد تم التعامل معها صحياً، حيث تماثلت حالتين للشفاء وتبقى حالتين تتلقى العلاج بمنزلهم وذلك وفقاً للتفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365“.

وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة تعليم عفيف الأستاذ : بندر الضليعي بأن التقارير الواردة من الفريق الصحي المشكل من مستشفى عفيف والصحة المدرسية بشأن الحالات المصابة بمرض الجرب تفيد بتماثل حالتين لطالب وشقيقته للشفاء من المرض بعد أخذ العلاج ، وحالة أخرى لطالب وشقيقته يخضعان للعلاج بمنزلهم وحالتهم الصحية جيده ، وجميع الحالات من أسرة واحدة .

وقد وقف الفريق الصحي على مدارس البنين والبنات بالمحافظة وأكدت التقارير خلو جميع المدارس من المرض ولله الحمد وتؤكد الإدارة لجميع أولياء أمور الطلاب والطالبات بأن وضع المدارس متابع بشكل مستمر من الفريق الصحي بالصحة المدرسية.