السعودية | بالصور.. محمد بن سلمان يصلي داخل الكعبة المشرفة

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شكرا لقرائتكم بالصور.. محمد بن سلمان يصلي داخل الكعبة المشرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهرت مجموعة من الصور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وهو يصلي داخل الكعبة المشرفة ويشارك في غسلها، خلال تفقده لمشاريع التوسعة والتطوير بالحرم المكي.
وكان الأمير محمد بن سلمان قد زار المسجد الحرام، الاثنين، للاطلاع على مشاريع التوسعة والخدمات المقدمة للمعتمرين، حيث طاف بالكعبة وصعد على سطحها.
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