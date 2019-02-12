بالصور.. الرئيس الفلسطيني يزور حي الطريف التاريخي

قام الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، بزيارة، مساء أمس الإثنين، إلى حي الطريف التاريخي بالدرعية.

وكان في استقبال الرئيس الفلسطيني لدى وصوله الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والمستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس .

وبدأ الرئيس محمود عباس الجولة بالاطلاع على ما يحتويه مركز الزوار من مجسمات تاريخيه ثم انتقل إلى حي الطريف الذي أسس في القرن الخامس عشر الميلادي، ويحمل آثار الأسلوب المعماري النجدي، ويحتضن أهم معالم الدرعية وقصورها ومبانيها الأثرية، وفي مقدمتها: قصر سلوى، ومسجد الإمام محمد بن سعود، ومجموعة من القصور والمنازل، إضافة إلى المساجد الأخرى، والأوقاف، والآبار، والأسوار.

رافقه، خلال الجولة، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ـ الوزير المرافق - والوفد المرافق للرئيس الفلسطيني.

