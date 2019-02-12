السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الليبية

طرابلس 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، دعوة الاتحاد الأفريقي في ختام أعمال قمته في أثيوبيا، إلى تنظيم مؤتمر حول ليبيا مطلع شهر يوليو لمحاولة إيجاد حل للنزاع الليبي.وأخبرت عن استقبال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، بطرابلس، أمس، وفدًا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين.وتطرقت الصحف إلى إعلان شعبة الإعلام الحربي سيطرة القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر على حقل الشرارة النفطي، وأكدت استتباب الأمن بداخله وفي كامل محيطه، مع توافد عدد من وحدات القوات المسلحة على المنطقة.وأشارت إلى تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري، التي أكد فيها أن ما يحدث في ليبيا له تأثير مباشر على مصر، لافتاً إلى أن تأمين الحدود المصرية الليبية يكلف بلاده جهد وموارد وشهداء.وعرجت صحف ليبيا على إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أمام القمة الأفريقية بأديس أبابا حول آخر التطورات وسير العملية السياسية في ليبيا، مطالبًا بتعاون أكبر من الاتحاد الأفريقي للدفع في تنفيذ خطة الأمم المتحدة من أجل ليبيا.// انتهى //07:44ت م0007