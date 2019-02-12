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شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يزور الحرم المكي الشريف ويطلع على مشروع التوسعة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - صور
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.