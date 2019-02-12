الصحة: موسم ولادة الإبل يرفع حالات كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة مكة المكرمة

فيما رصدت زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في وادي الدواسر وعدد من مناطق المملكة، أكد مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة أن الزيادة تحدث في هذه الفترة من العام وترتبط بكثافة مخالطة البشر للإبل خاصة في موسم ولادة الإبل وتنقلها.

وأوضح المركز أن الفرق الميدانية في وزارة البيئة والمياه والزراعة رصدت أثناء الاستقصاء الوبائي عددا من العينات الإيجابية لفيروس كورونا في الإبل، وأجرت فحوصات مسحية للإبل في المناطق التي شهدت تسجيل حالات بين البشر واتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة.

حالات مرصودة