السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب جدة ألزمت وزارة الحج والعمرة شركات ومؤسسات الحج بتقديم جميع الإثباتات بشأن إعادة مستحقات الحجاج من فرق قيمة تذاكر قطار المشاعر وما أعادته من فرق قيمة الضريبة المضافة. وبحسب ما علمته "مكة" حددت الوزارة للمعلومات الفترة من 12 - 21 فبراير الحالي موعدا لتلقي الإفادات من الشركات، والتي سيكون على ضوئها محاسبة الشركات في تقييم عملها كأحد بنود العمل في موسم الحج العام الماضي. مطالب الوزارة للشركات - رفعت تعميما قبل نحو شهر لجميع الشركات

- طالبت بإعادة المبالغ للحجاج

- لوحظ عدم التزام بعض الشركات بذلك

- طالبت بإعادة المبالغ وإيضاح أسباب عدم الإعادة



كانت هذه تفاصيل خبر إمهال شركات الحج 10 أيام لإثبات صرف فروقات تذاكر القطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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