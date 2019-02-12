ماذا قال أمير حائل لوكيل الإمارة الجديد ؟

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جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل) وصف أمير حائل عبدالعزيز بن سعد تعيين وتكليف الاستاذ عادل آل الشيخ وكيلا لإمارة المنطقة، بأن حائل محظوظة به وهو محظوظ بالمنطقة وأهلها. وقال أمير المنطقة أثناء استقبال أهالي حائل أمس الاثنين في قصر أجا وبحضور وكيل الامارة، أن أهالي حائل يعينون دوما على كل خير وعلى نماء الوطن والمنطقة ، داعيا الله بأن يوفق الجميع لكل مايحبه ويرضاه.



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