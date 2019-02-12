شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: سنستعرض عضلاتنا العسكرية بعد طلاقنا من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز، ياسين أحمد (لندن) قال وزير الدفاع البريطاني غافين وليامسون أمس إن شعار «بريطانيا العالمية» الذي رفعته رئيسة الوزراء تيريزا ماي ليس مجرد تعبير بليغ، لأن المملكة المتحدة ستكون مستعدة لاستعراض عضلاتها العسكرية بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي. وأضاف: «بما أن اللعبة العالمية الجديدة ستكون في ملعب عالمي، فيجب أن نكون مستعدين للتنافس من أجل مصالحنا وقيمنا، بعيداً كل البعد عن الوطن». وزاد: «هذا هو السبب في أن «بريطانيا العالمية»؛ تحتاج إلى أن تكون أكثر بكثير من عبارة بليغة: يجب أن تترجم إلى عمل، وقواتنا المسلحة هي أفضل ممثل لـ«بريطانيا العالمية» في ما يتعلق بالعمل». وأعلن أن المهمة الأولى لحاملة الطائرات «الملكة إليزابيث» ستشمل العمل في البحر المتوسط، والشرق الأوسط، والمحيط الهادي. وستحمل طائرات بريطانية وأمريكية.

قال وزير الدفاع البريطاني غافين وليامسون أمس إن شعار «بريطانيا العالمية» الذي رفعته رئيسة الوزراء تيريزا ماي ليس مجرد تعبير بليغ، لأن المملكة المتحدة ستكون مستعدة لاستعراض عضلاتها العسكرية بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي. وأضاف: «بما أن اللعبة العالمية الجديدة ستكون في ملعب عالمي، فيجب أن نكون مستعدين للتنافس من أجل مصالحنا وقيمنا، بعيداً كل البعد عن الوطن». وزاد: «هذا هو السبب في أن «بريطانيا العالمية»؛ تحتاج إلى أن تكون أكثر بكثير من عبارة بليغة: يجب أن تترجم إلى عمل، وقواتنا المسلحة هي أفضل ممثل لـ«بريطانيا العالمية» في ما يتعلق بالعمل». وأعلن أن المهمة الأولى لحاملة الطائرات «الملكة إليزابيث» ستشمل العمل في البحر المتوسط، والشرق الأوسط، والمحيط الهادي. وستحمل طائرات بريطانية وأمريكية.

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