شكرا لقرائتكم خبر عن 50 دولة في قمة جدة العالمية لسلامة المرضى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تستضيف المملكة في الفترة من 25 إلى 26 من شهر جمادى الآخرة الجاري، في جدة، القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى، التي تعـد إحدى أهم المبادرات الداعمة لسلامة المرضى على المستوى الدولي والأولى من نوعها في المنطقة.

وأوضح المدير العام للمركز السعودي لسلامة المرضى، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور عبد الإله الهوساوي أن المؤتمر سيحظى بمشاركة دولية واسعة من خلال حضور العديد من وزراء الصحة في أكثر من 50 دولة والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية وخبراء ومختصين في مجال سلامة المرضى.

وبيّن أن تنظيم هذه القمة، يوضّح الدور الريادي الذي تؤديه السعودية في دعم سلامة المرضى على المستوى الإقليمي والدولي واستمرار لسلســلة قمــم سلامة المرضــى التــي بدأت فــي 2016 مـن المملكـة المتحـدة وجمهوريـة ألمانيـا الاتحادية بدعـم مـن منظمـة الصحـة العالميـة WHO.

وأشار إلى أن القمة سـتركز علـى الاستراتيجيات التـي سـتدعم تكامـل سلامة المرضـى كونها أحـد العناصـر الأساسية فـي تحقيـق الرعايـة الصحيـة الشـاملة فـي جميـع الـدول بهـدف زيادة الوعــي، وتعزيــز قابليــة التطبيــق، خصوصــاً فــي ظــل النهوض المتســارع للمــوارد، ومــن خــلال إشــراك أصحــاب العلاقة فـي مناقشـات مثمـرة تغطـي مجموعـة مـن الموضوعات المهمـة مثـل «تمكيـن المرضـى، وضـع السياسـات، والصحـة الرقميـة وآثارهـا علـى سلامة المرضـى».