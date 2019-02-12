شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: ضخ المياه بـ 5 أحياء لخدمة 35 ألف مستفيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

أعلنت شركة المياه الوطنية أنها بدأت ضخ المياه عبر الشبكات إلى أحياء الحمدانية والكوثر والصالحية والأصالة وطيبة بمحافظة جدة، لتغطية الأجزاء المشمولة بالشبكات في هذه الأحياء.

وأوضح مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة بشركة المياه الوطنية المهندس محمد الغامدي، أن الشركة ماضية في تنفيذ خطتها التشغيلية والتي لمس المستفيدون منها تحسن إمدادات المياه في جدة وعموم المحافظة من خلال الالتزام بتنفيذ المشاريع في الوقت المحدد والتحسين المستمر للأنظمة التشغيلية، والتي استفاد منها حتى الآن ما نسبته 40% من أحياء محافظة جدة خلال العام المنصرم, وأشار الغامدي، إلى أن هذا التحسين في العمليات التشغيلية يستفيد منه عبر الشبكات أكثر من 35 ألف نسمة حالياً في أحياء أبحر الجنوبية وطيبة والأصالة بكميات يومية تقدر بـ10 آلاف متر مكعب من خلال 5 آلاف توصيلة عقار، لافتاً إلى تطوير العمليات التشغيلية للمياه بالمحافظة لتقليص فترات الانقطاع بين جداول الضخ والتحسين الكبير لمعدلات التوزيع في أحياء «الفيصلية، الربوة، البوادي، الشاطئ، النهضة، الزهراء، الخالدية، النعيم، المحمدية، العزيزية، مشرفة، الرحاب، بني مالك، الرويس، الحمراء، الأندلس، الروضة، البساتين، والمرجان».