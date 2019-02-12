السعودية اليوم / مقتل خمسة أشخاص إثر إطلاق نار في نيجيريا



وارري 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

قتل خمسة أشخاص إثر تعرضهم لإطلاق نار في جنوب شرقي نيجيريا.

وأفاد المتحدث باسم شرطة ولاية الدلتا النيجيرية أندرو أنياماكا بأن الضحايا أعضاء في حزب "مؤتمر كل التقدميين" الحاكم وقتلوا الأحد بعد تعرّضهم لاطلاق نار قبيل منتصف الليل خلال تواجدهم في ايفورون قرب مدينة وارري، مرجحًا أن إطلاق النار كان انتقاميًا ويشتبه أن وراءه أحزابًا سياسية مناوئة في المنطقة.

وأوضح إلى أن الهدوء ساد المنطقة، واتخذت كل الإجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة خاصة مع قرب الانتخابات العامة.

وأكد رئيس الحكومة المحلية رامسون أونياكي من جانبه، مقتل الأشخاص الخمسة، مضيفًا أنه تم اعتقال ستة أشخاص لعلاقتهم بالهجوم.

// انتهى //

04:25ت م

0307



وارري 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسقتل خمسة أشخاص إثر تعرضهم لإطلاق نار في جنوب شرقي نيجيريا.وأفاد المتحدث باسم شرطة ولاية الدلتا النيجيرية أندرو أنياماكا بأن الضحايا أعضاء في حزب "مؤتمر كل التقدميين" الحاكم وقتلوا الأحد بعد تعرّضهم لاطلاق نار قبيل منتصف الليل خلال تواجدهم في ايفورون قرب مدينة وارري، مرجحًا أن إطلاق النار كان انتقاميًا ويشتبه أن وراءه أحزابًا سياسية مناوئة في المنطقة.وأوضح إلى أن الهدوء ساد المنطقة، واتخذت كل الإجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة خاصة مع قرب الانتخابات العامة.وأكد رئيس الحكومة المحلية رامسون أونياكي من جانبه، مقتل الأشخاص الخمسة، مضيفًا أنه تم اعتقال ستة أشخاص لعلاقتهم بالهجوم.// انتهى //04:25ت م0307

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