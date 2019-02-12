رابط أبشر موقع وزارة الداخلية للمغتربين والمقيمين داخل المملكة

موقع ابشر في المملكة العربية السعودية للاستعلام عن مدة الإقامة وموعد انتهائها سواء للمقيم والمغترب داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتيح الموقع لجميه المغتربين البحث عن عدة أمور تخص الإقامة واستقدام الزوجات والأمور المتعلقة بالمرور من مخالفات وتجديد رخص السيارة والتامين على السيارة، والحصول أيضا على تصاريح الحج، والاستعلام عن العديد من المعاملات وسنعرض لكم تفصيليا مزايا موقع ابشر داخل المملكة.

رابط موقع وزارة الداخلية ( ابشر ):

موقع وزارة الداخلية السعودي ابشر

https://bit.ly/1IaIxs8

تفاصيل استعلامات موقع وزارة الداخلية ( ابشر ):