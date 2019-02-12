طرق سداد رسوم الاستقدام في السعودية 1440 عبر بنك أو مصرف الراجحي “عمالة منزلية وأحد أفراد...

يقرر العديد من سكان المملكة العربية السعودية ن يقوموا باستقدام عمالة منزلية أو للمصنع من خارج حدود المملكة، أو يريدون استقدام أحد أفراد الاسرة أو العائلة المقيمين خارج أراضي المملكة إلي دخول السعودية، الآن أصبح الاستقدام أحد أسهل الخدمات التي تقوم المملكة العربية السعودية بتقديمها، وهذا عبر الحساب البنكي في مصرف الراجحي، أو عبر صراف الراجحي، حيث يمكنك سداد رسوم العديد من الخدمات عبر مصرف الراجحي، والآن يبحث العديد من المستعلمين عن طرق سداد رسوم الاستقدام في المملكة وأيضا خطوات استقدام عائلة المقيم وهذا ما سنوضح لهم في هذه المقالة فتابعونا.

طرق سداد رسوم الاستقدام في المملكة

يمكنك سداد رسوم الاستقدام بكل سهولة عبر

صراف الراجحي

بنك الراجحي في السعودية

سداد رسوم الاستقدام عبر بنك الراجحي

الدخول عبر الموقع الرسمي لبنك الراجحي تسجيل الدخول إلي الحساب الشخصي النقر على خانة “المدفوعات” اختيار “سداد المدفوعات الحكومية” اختيار نوع الخدمة “الاستقدام” قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق في الخانات المخصصة لها إدخال رقم الكفيل “رقم إقامتك” ادخال عدد تأشيرات الدخول

خطوات سداد رسوم الاستقدام من خلال صراف الراجحي :

الذهاب إلي مصرف الراجحي وادخال الكارت الذكي واختيار “الخدمات الحكومية” النقر على “المدفوعات” اختيار التأشيرات اختيار ما إذا كانت الفيزا المطلوبة لأحد أفراد العائلة أم لعامل وافد إدخال رقم إقامتك والنقر على “تأكيد” ادخال عدد التأشيرات والنقر مرة أخرى على “تأكيد”

طرق سداد رسوم الاستقدام في المملكة