“حساب المواطن” يبدأ بإيداع دفعة شهر فبراير من برنامج الدعم

أعلن حساب المواطن في دولة المملكة العربية السعودية عن البدء في إيداع الدعم المخصص عن شهر فبراير لكافة المستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج الدعم ، ويقدم البرنامج الدعم لكافة الأسر السعودية من اجل مواجهة غلاء المعيشة وكافة الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة من أجل تحقيق التوزان الإقتصادي والمالي ، ويعتبر البرنامج من اهم البرامج التي تقدمها الحكومة السعودية من اجل مساعدة الأسر السعودية.

التسجيل في حساب المواطن

دعا برنامج حساب المواطن كافة المواطنين في السعودية ، والذين لم يسبق لهم التسجيل في البرنامج من اجل المسارعة في التسجيل قبل تاريخ العاشر من فبراير الجاري من أجل الإستفادة من دعم دفعة شهر مارس القادمة ، وقد اكد الحساب علي أنه يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الدخول إلي بوابة الحساب من خلال الرابط التالي هــــــنـــا

تعرف علي شروط الأهلية في حساب المواطن