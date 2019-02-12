إليكم “رابط الضمان الإجتماعي” 1440 هـ للإستعلام عن مساعدة المقطوعة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية علي انه تم صرف مساعدة المقطوعة عن شهر جمادي الأخر لكافة المواطنين المستفيدين الذين تنطبق عليهم كافة الشروط المعلنة مسبقاً ، وقد نوهت الوزارة علي انه يتم تقديم المساعدة لجميع الأسر بطرق شفافية ووفقاءاً لعدد من المعطيات التي تتطلبها وزارة الضمان الإجتماعي في السعودية .

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

يبحث الكثير من المواطنين في السعودية عن الطريقة الصحيحة والمثالية من أجل حساب أو معرفة مساعدة المقطوعة التي تقدمها وكالة الضمان الإجتماعي لكافة الاسر المحتاجة والتي لا تستيطع مواجهة غلاء المعيشة ، ونقدم لكم متابعينا الكرام في موقع نجوم مصرية طريقتين من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة وهي:-