شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم غرب الدمام يختصر إجراءات المستجدات بـ«تسجيل وأكثر» والان نبدء بالتفاصيل

دشن المساعد للشؤون المدرسية بتعليم الشرقية فهد الغفيلي مبادرة لتسجيل الطلاب والطالبات للصف الأول الابتدائي، التي تتيح تقديم الخدمات الميسرة في إجراءات تسجيل المستجدين بنظام نور، وتعتني بتقديم الدعم والمساندة لأولياء الأمور بصور متعددة.

وذلك ضمن مبادرة مكتب التعليم بغرب الدمام، التي عنيت بتسجيل الطلاب والطالبات بالصف الأول الابتدائي وانطلقت تحت شعار «تسجيل وأكثر» من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساء.

وذلك في إطار تقديم خدمات وإجراءات جيدة، وميسرة في تسجيل الطالبات في الصف الأول الابتدائي، وتذليل الصعاب من خلال توفير الكشف الطبي بمشاركة مجتمعية.

من جانب آخر، وقفت مديرة مكتب تعليم غرب الدمام سعاد الغامدي والمساعدة للشؤون التعليمية فاطمة البلوي والمساعدة للشؤون المدرسية فاطمة الغامدي على سير إجراءات التسجيل في المبادرة، التي رصدت مستوى تفاعل إيجابيا في اختصار المشقة والتيسير في عملية التسجيل.

الجدير بالذكر، أن المبادرة ترجمت مستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة في تسجيل قبول الأبناء بنظام نور، من خلال تقديم خدمات إجراء الفحص الأولي لقبول المستجدين في مقر المبادرة وبالشراكة مع وزارة الصحة، وكذلك العناية بتقديم الخدمات، التي شملت أسر الشهداء والمرابطين وتقديم الاستشارات التربوية والأسرية.