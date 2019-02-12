شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن السيبراني» يطلع على برامج جامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

زار وفد من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام؛ بهدف الاطلاع على برامجها الأكاديمية في مجال الأمن السيبراني وعلى أبحاث ومشاريع طلبة الجامعة في هذا المجال، ولتنسيق وتكامل الجهود لإعداد وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في الأمن السيبراني.

و كان في استقبال وفد الهيئة، مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش، الذي أكد على حرص الجامعة على ملاءمة برامجها للاحتياج الوطني في كافة المجالات ومنها مجال الأمن السيبراني الذي يعد من المجالات ذات الأولوية لارتباطه بحماية المصالح الحيوية للمملكة وأمنها الوطني، وأكد على اهتمام الجامعة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في هذا الجانب، مشيرا إلى أن عددا من تخصصات كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات تتقاطع مع أعمال وجهود الهيئة، وأوضح أن الكثير من الإنجازات التي حققتها الكلية في عدد من المحافل المحلية والدولية كانت مميزة جدا مقارنة بعمرها القصير، وعلى وجه الخصوص في مجال الأمن السيبراني.

وأشاد نائب محافظ الهيئة لبناء القدرات الدكتور وليد الصالح، بجهود الجامعة ومبادرتها في استحداث برامج أكاديمية في مجال الأمن السيبراني في كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، مؤكدا على أهمية الدور الذي تلعبه الجامعات والكليات السعودية في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة لسد الاحتياج الوطني في هذا المجال الهام.

من جانبه، أوضح عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات الدكتور عبدالله المهيدب، أن لدى الكلية رؤية واضحة في أن تكون رائدة في الحوسبة والأمن السيبراني في المملكة، وذلك عبر برامج أكاديمية متميزة وأبحاث عالية الجودة مع دعم الابتكار في مجالات الحوسبة والأمن السيبراني، بالإضافة لخدمة المجتمع من خلال عدد من برامج التوعية والتمكين.