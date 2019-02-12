شكرا لقرائتكم خبر عن 30 قائدا تربويا بـ «معايير القيادة المدرسية» والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت أمس الدورة التدريبية لقادة المدارس في مكتب التعليم بشرق الدمام بعنوان «معايير القيادة المدرسية وفق منهجية ERSP» التي تستهدف قادة مدارس مكتب التعليم بشرق الدمام بالشراكة المجتمعية مع لجنة التنمية الاجتماعية لأحياء الجامعيين وهجر والنزهة والفردوس «تواصل» لمدة ثلاثة أيام في ثانوية الملك عبدالله بالدمام.

وأوضح مدير مكتب التعليم بشرق الدمام محمد الزهراني أن البرنامج التدريبي تقييمي لقادة المدارس في القطاع وفق وجهة نظر الفريق الفني لبرنامج دعم التطوير التربوي العالمي «ERSP» ويتعرف من خلاله قائد المدرسة على أدواره في قيادة المدرسة في ستة مجالات رئيسية ويتضمن في نهاية كل مجال تقييما ذاتيا لمستوى الأداء القيادي متدرجاً من المستوى الأول حتى المستوى الرابع (متقدم).

وبين مشرف التدريب بمكتب التعليم بشرق الدمام عادل السلمة أن كفاءة القيادة المدرسية والتربوية في إدارة عمليات التعليم والتعلم بالمدارس، هي الهدف الذي تستهدفه المبادرة لتحقيق تميز للهيئات القيادية والتعليمية، بالإضافة إلى ضمان جودة الأداء التعليمي والتربوي والمؤسسي، بوصفها من المرتكزات الرئيسة لبرامج ضمان جودة أداء المدارس، وتأهيل المنظومة التعليمية نحو بلوغ أهداف وزارة التعليم نحو قيادة مؤثرة وفاعلة بالميدان التربوي لمسيرة «جودة التعليم» في مدارسنا.

وأضاف الرئيس التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية لأحياء الجامعين والنزهة والفردوس وهجر «تواصل» هيثم الخضير: تهدف اللجنة من هذه الدورة بالشراكة المجتمعية مع مكتب التعليم بشرق الدمام للعام الثاني على التوالي إلى إيجاد رؤية مشتركة للقيادة من أهداف البرنامج الرئيسية، وكذلك تحديد الممارسات القيادية الفاعلة وفق منهجية «ERSP»، وكذلك توجيه عملية التطوير المهني والتنمية الذاتية لقائد المدرسة، وتحديد مؤشرات الأداء لتقييم المستوى القيادي ذاتيا والتي يقدمها مشرفون سابقون في الميدان التربوي لهم خبرة عريقة، وهم علي المضيان وإبراهيم العسيري وعادل القناص، كما نشكر مكتب التعليم بشرق الدمام وقائد ثانوية الملك عبدالله، عبدالعزيز الزهراني على استضافة الدورة.