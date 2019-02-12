«تعليم الخبر» ينظم لقاء تعريفيا بالاختبارات الدولية

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وبيَّن القرني أن اختبارات TIMSS تعد أحد الاختبارات والدراسات الدولية، التي يتولى المركز الوطني للقياس تطبيقها في المملكة بالتعاون مع المنظمات الدولية المشرفة عليها وتهدف إلى قياس الاتجاهات في التحصيل الدراسي وتحسين عملية التعليم والتعلم في العالم ودراسة أوجه الاختلاف والتبيان بين النظم التعليمية.
وقال القرني «إن الاختبارات تستهدف طلاب الصفين الرابع والثاني متوسط لتقيس الاتجاهات العالمية في التحصيل الدراسي للرياضيات والعلوم، وتقام هذه الاختبارات كل أربع سنوات، حيث تشمل العينات لهذا العام 42 مدرسة من مدارس التعليم بالمنطقة الشرقية 23 مدرسة بنين و19 مدرسة بنات .
من جهته، قدم مدير مكتب تعليم الخبر سعيد القحطاني، التوجيه للمشرفين بنشر ثقافة الاختبارات الدولية في الميدان التعليمي وعمل اختبارات تجريبية لكل الطلاب وتوجيه المعلمين للاستفادة من هذه الاختبارات في طريقة بناء الأسئلة.
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