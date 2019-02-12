شكرا لقرائتكم خبر عن 8.2 مليون مسافر عبر المنافذ في 30 يوما والان نبدء بالتفاصيل

عبر 8.287.273 مسافرا جميع منافذ المملكة خلال الفترة من 1 إلى 30 جمادى الأولى 1440هـ. وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد القادمين والمغادرين عبر المنافذ الجوية بلغ 3.830.953 مسافرا مقابل 4.392.530 مسافرا عبر المنافذ البرية، فيما بلغ عدد القادمين والمغادرين عبر المنافذ البحرية 63.790 مسافرا. ولفتت المديرية إلى أن منسوبيها في المنافذ يعملون يوميا على مدار الساعة لإنهاء إجراءات المسافرين من المواطنين والمقيمين والزائرين وتقديم الخدمات لهم على أكمل وجه. وأكدت سعيها لتطوير أداء جميع العاملين في جوازات المنافذ ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية والتي تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ومواكبة آخر المستجدات، كما سعت الجوازات لتسخير جميع الإمكانيات والعمل على تسريع إنهاء إجراءات المسافرين وتسهيل حركة العبور عبر منطقة الجوازات بكل دقة دون الإخلال بالجانب الأمني.



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