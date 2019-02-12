شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل مضخات الأنفاق لسحب المياه بحاضرة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

استنفرت الأمطار التي هطلت على الشرقية العديد من الجهات وقامت الدوريات الميدانية التابعة لإدارة المرور بجهود لتغطية كل الشوارع والأماكن المزدحمة؛ لتسهيل وتنظيم سير المركبات، كما قامت أمانة المنطقة الشرقية بنشر معدات سحب تجمعات المياه في بعض الأماكن، وتشغيل مضخات الأنفاق في حاضرة الدمام لسحب مياه الأمطار.

وحذرت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة الشرقية، وذلك بناءً على التوقعات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد حول هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ونشاط الرياح المثيرة للأتربة.

وقال المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني إنه ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيه متقدم عن استمرار التقلبات الجوية وهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية، مهيبا بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر وعدم النزول إلى بطون الأودية ومجاري السيول والابتعاد عن تجمعات المياه سائلاً المولى -عز وجل- أن يجعلها أمطار خير وبركة.

فيما نصح مرور المنطقة الشرقية مستخدمي الطرق بأخذ الحيطة والحذر، وأهاب بقائدي المركبات اتباع تعليمات السلامة المرورية أثناء القيادة.

وأكد المتحدث الإعلامي بتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن دوام يوم أمس الاثنين سار بالمدارس في أجواء تربوية ومطمئنة اكتملت فيها كامل الخدمات.

وأضاف: لدينا بتعليم الشرقية جاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ داخل المرافق التعليمية، حيث هناك إدارة معنية برسم الخطط للتعامل مع هذه الحالات وهي إدارة الأمن والسلامة المدرسية التي تقوم بتطبيق وتنفيذ وسائل الحفاظ على أمن وسلامة طالبات وطلاب التعليم وتهيئة الأجواء التربوية المناسبة للتعليم.