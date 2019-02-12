شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف طالب بمدارس الشرقية يتعرفون على التخصصات الجامعية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الدكتور الربيش أن تحديد الطالب للتخصص أمرٌ في غاية الأهمية وأن المرحلة الثانوية مرحلة انتقالية ومنعطف كبير في حياة الطالب ومن الضرورة أن يكون لدى الطالب المعلومة والخلفية الكافية التي تساعده في اتخاذ قراره وأنه لا شك أن الدراسة في الجامعة هي التي سوف تصنع مستقبل الطالب وبالتالي فإن إتاحة الفرصة للطالب أو الطالبة للاطلاع على الخيارات المتاحة في الجامعة من حيث التخصصات والاستماع لأصحاب الخبرة والتجربة فيما يتعلق بالتوجهات أمر مهم، والآن أصبح اختيار التخصص ليس فقط مجرد رغبة ولكن يحتاج الطالب أن يقيس مؤشرات معينة تساعده في اتخاذ القرار ولذلك تمت الاستعانة بالدكتور ياسر بكار أحد الخبراء في هذا المجال متمنيا لجميع أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات التوفيق في اختيار التخصص والاستفادة من هذا اللقاء.
وقدم الدكتور الراشد نبذة حول الجامعة منذ التأسيس والاعتمادات التي حصلت عليها وما تسعى إليه الجامعة من خلال هذه البرامج الهامة، مؤكدا أن الجامعة حريصة على تقديم كل ما يخدم طلاب وطالبات الثانوية العامة في المنطقة وذلك من أجل أن يكون للطالب دراية وعلم بما تقدمه الجامعة والمعرفة التامة بطريقة الدراسة والتخصصات المتاحة التي تحتويها الجامعة حيث إن بالجامعة عدة تخصصات في كافة الكليات.
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