شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 رسالة للمبلغين بالحضور لشرطة الدمام خلال 7 أيام والان نبدء بالتفاصيل

شرعت شرطة الدمام ممثلة في إدارة تنفيذ الأحكام العامة بتطبيق التبليغات الإلكترونية عبر رسائل نصية sms ترسل للشخص المراد تبليغه بالحضور أو كفيله وإن كان من الوافدين ترسل له الرسالة باللغة الإنجليزية، حيث بلغ عدد الرسائل التي تم إرسالها 1000 رسالة نصية خلال 7 أيام باللغتين العربية والإنجليزية، وقد حصلت ”الخليج 365” على نسخة من هذه الرسائل.

من جهته، قال مدير شرطة الدمام العميد عبدالعزيز المغلوث إن الهدف من هذه الرسائل باللغة الإنجليزية حتى يتم الوصول إلى الشريحة المستهدفة من الوافدين بأسرع وقت ممكن ويسهل فهم محتوى الرسالة ولتحقيق الأهداف الأمنية واختصارا للوقت والجهد تماشيا مع التعليمات وآخرها الأمر الملكي الكريم رقم 14388 في 1439/3/25 بشأن الأخذ بالتبليغات الإلكترونية واعتبارها حجة منتجة لآثارها القانونية، كما أن تعليمات وزارة الداخلية تحث دائما على مواكبة كل جديد والتوسع في استخدام وسائل التقنية الحديثة في الوصول للجمهور من كافة الشرائح.

وأضاف العميد المغلوث أن هذه الخدمة تعزز الدور الأمني وتقفز بالخدمات الشرطية لأعلى مستوى لتواكب تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله وفق رؤية 2020 وإنفاذا لتوجيهات مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي الذي يؤكد دائما على أهمية التواصل مع الجمهور عبر وسائل التقنية الحديثة، ولقد أوجدت تلك الرسائل قبولا واسعا وسرعت من الإجراءات الشرطية على مستوى شرطة الدمام.

وثمن العميد المغلوث هذا الدعم غير المحدود من قبل ولاة الأمر حفظهم الله للأجهزة الأمنية لا سيما في النواحي التقنية والذي تحرص شرطة الدمام على تطبيقه على الفور.