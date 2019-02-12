«زاوية الراصد»

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رغم وضع أمانة المنطقة الشرقية لوحة للتحذير من استخدام الساحات العامّة في عرض البضائع، وضعت عمالة استولت على جزء من حراج أثاث مدينة الدمام، قطع أثاث للبيع بجانب اللوحة، في تجاهل واضح للأنظمة. (تصوير: مرتضى بو خمسين).



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