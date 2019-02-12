شكرا لقرائتكم خبر عن في وقت قياسي.. لصا السطو المسلح في قبضة الأمن والان نبدء بالتفاصيل
وتعود تفاصيل الجريمة بعد أن تمكن اللصان من دخول المنزل في وضح النهار وسرقة مجوهرات وأموال ولاذا بالفرار.
وعلمت ”الخليج 365” أن شرطة الخبر قامت بتشكيل فرق من البحث والتحري، حيث تم حصر المشتبه بهما وتحديد هوية الجانيين بعد أن رصدتهما الكاميرات، وقد تمت محاصرتهما والقبض عليهما في أقل من 24 ساعة من عملية السرقة،
وجاء ذلك بعد أن تم تحديد موقعهما حيث كانا متخفيين في أحد المواقع السكنية والقبض عليهما وبحوزتهما المسروقات وإعادتها كاملة الى أصحابها، وإحالتهما للنيابة العامة تمهيدا لاستكمال التحقيق معهما.
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