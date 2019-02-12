شكرا لقرائتكم خبر عن 55 متورطا في إدخال طن «حشيش» إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المتحدث باسم حرس الحدود، القبض على المتورطين في عمليات التهريب، وعددهم خمسة وخمسون متهمًا بينهم أربعون من الجنسية الإثيوبية، وعشرة من الجنسية اليمنية، واثنان من الجنسية الباكستانية، واثنان من الجنسية الصومالية، ومتهم واحد سعودي الجنسية.
جاء ذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة. مبينًا أنه تم إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية.
وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود، استمرار رجال حرس الحدود في تنفيذ مهامهم لحماية حدود الوطن والتصدي بحزم وعزيمة لمحاولات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته.
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