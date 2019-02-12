شكرا لقرائتكم خبر عن 55 متورطا في إدخال طن «حشيش» إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

قال المتحدث الرسمي لحرس الحدود، إن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، أسفرت خلال شهر جمادى الأولى من عام 1440هـ عن إحباط عدة محاولات لتهريب 1202 كجم، من مادة الحشيش المخدر.

وأكد المتحدث باسم حرس الحدود، القبض على المتورطين في عمليات التهريب، وعددهم خمسة وخمسون متهمًا بينهم أربعون من الجنسية الإثيوبية، وعشرة من الجنسية اليمنية، واثنان من الجنسية الباكستانية، واثنان من الجنسية الصومالية، ومتهم واحد سعودي الجنسية.

جاء ذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة. مبينًا أنه تم إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود، استمرار رجال حرس الحدود في تنفيذ مهامهم لحماية حدود الوطن والتصدي بحزم وعزيمة لمحاولات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته.