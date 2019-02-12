شكرا لقرائتكم خبر عن خضوع الخضراوات للفحص قبل عملية البيع والان نبدء بالتفاصيل
وأكد مدير البيئة والمياه والزراعة بالأحساء م. خالد الحسيني عبر تغريدة في حسابه الرسمي، أن هناك آلية عمل جديدة بسوق الخضار المركزي، تهدف إلى تنظيم حركة دخول وخروج المنتجات الزراعية من وإلى السوق، بحيث تخضع للرقابة والتحليل والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة المستهلك.
وأكد الحسيني تعيين أماكن دخول وخروج السيارات وتشكيل لجنة من أمانة الأحساء ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، ليكون مقرها الدائم داخل السوق، والتي تعمل على سحب عينات ومصادرة المنتجات غير المطابقة لمواصفات الصحة والسلامة ومنع المخالفين من دخول السوق.
وأشار إلى إلزام كل مزارع بوضع بطاقة تعريف على منتجه تتضمن اسم المنتج ومصدره وعنوان المزرعة، ورقم السجل الزراعي، كما يجب على المزارع الالتزام بالأماكن المخصصة للبيع ومنع أي منتج زراعي لا يحمل بطاقة تعريفية.
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