شكرا لقرائتكم خبر عن مدرستان للقرآن وفندق وقفي بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

وقَّعت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل مؤخرا 3 اتفاقيات لمشاريع وقفية بقيمة 30 مليون ريال، وأوضح مدير المشاريع بالجمعية م. عبدالرؤوف الناجم أن الاتفاقيات تتضمن بناء مدرستين نسائيتين في حيي عبداللطيف جميل والجوهرة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الانتهاء من المدرستين سيتم خلال 16 شهرا، وتحتويان على فصول دراسية وحضانة أطفال، وقاعة متعددة الأغراض، كما أن مدرسة حي عبداللطيف جميل تقع على مساحة 648م، بينما تقع مدرسة حي الجوهرة على مساحة 645م، بتكلفة 2 مليون ريال لكل منهما، وتضمان 17 فصلاً بعدد استيعابي أكثر من 400 طالبة، وتشمل الاتفاقيات تشغيل فندق فئة 4 نجوم في شارع المدينة، بتكلفة 26 مليونا، ولا يزال في طور التصاميم الهندسية.

من جانبها، أكدت مدير الإشراف النسائي بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم وفاء الحربي الحرص على فتح المدارس وتوسيع مرافقها، في كل حي سكني مواكبة مع التوسع العمراني والازدياد السكاني وفق حاجة المواطنين والمقيمين في تعلم كتاب الله بحيث يكون قريبا من مساكنهم.

وأضافت الحربي إن إدارة الجمعية أطلقت مبادرات لأهل الخير في بناء مدارس جديدة بالأحياء، التي لا توجد بها مدارس مثل الجوهرة وعبداللطيف، ضمن حملة ومشروع وقف منار القرآن لبناء مدارس قرآنية نسائية في جميع الأحياء الجديدة، تلبيةً لرغبة أهالي تلك الأحياء وتغطية حاجتهم في تعلم كتاب الله العظيم، حرصًا منها على أداء رسالتها القيّمة في بناء جيل قرآني، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وتكفل أهل الإحسان بتبرعات بأراضٍ وقفية لبناء تلك المدارس.