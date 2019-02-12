شكرا لقرائتكم خبر عن مدرستان للقرآن وفندق وقفي بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل
من جانبها، أكدت مدير الإشراف النسائي بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم وفاء الحربي الحرص على فتح المدارس وتوسيع مرافقها، في كل حي سكني مواكبة مع التوسع العمراني والازدياد السكاني وفق حاجة المواطنين والمقيمين في تعلم كتاب الله بحيث يكون قريبا من مساكنهم.
وأضافت الحربي إن إدارة الجمعية أطلقت مبادرات لأهل الخير في بناء مدارس جديدة بالأحياء، التي لا توجد بها مدارس مثل الجوهرة وعبداللطيف، ضمن حملة ومشروع وقف منار القرآن لبناء مدارس قرآنية نسائية في جميع الأحياء الجديدة، تلبيةً لرغبة أهالي تلك الأحياء وتغطية حاجتهم في تعلم كتاب الله العظيم، حرصًا منها على أداء رسالتها القيّمة في بناء جيل قرآني، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وتكفل أهل الإحسان بتبرعات بأراضٍ وقفية لبناء تلك المدارس.
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